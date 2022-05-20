قائمة مالي - استدعاء أليو ديانج لمواجهتي الكونغو وجنوب السودان

الجمعة، 20 مايو 2022 - 19:26

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الرجاء - أليو ديانج

أعلن منتخب مالي عن قائمة فريقه لخوض مباريات الأجندة الدولية المقبلة في يونيو القادم، والتي تضمنت أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) - إسماعيل ديارا دياوارا (مالمو السويدي) - ديجي ديارا (يانج أفريكا التانزاني)

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خط الدفاع: هاماري تراوري (رين الفرنسي) - ألمامي توريه (فرانكفورت الألماني) - ماساديو هايدارا (لينس الفرنسي) - أمادو دانتي (شتروم جراز النمساوي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - بوباكار كيكي كوياتيه (ميتز الفرنسي) - موسى سيساكو (ستاندارد لياج البلجيكي) - فالاي ساكو (سانت إيتيان الفرنسي)

خط الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) - محمد كامارا (سالزبورج النمساوي) - أليو ديانج (الأهلي المصري) - ييف بيسوما (برايتون) - أمادو هايدارا (لايبزيج الألماني) - لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي)

خط الهجوم: موسى دجينيبو (ساوثامبتون الإنجليزي) - أداما تراوري (شيريف تيراسبول المولدوفي) - عبد الله ديابي (الجزيرة الإماراتي) - إبراهيما كونيه (لوريان الفرنسي) - سيكو كويتا (سالزبورج النمساوي) - البلال توريه (ريمس الفرنسي) - خليفة كوليبالي (نانت الفرنسي) - حميدو سينايوكو (دجوليبا المالي)

ويلعب منتخب مالي ضد الكونغو يوم 4 يونيو ثم جنوب السودان في التاسع من الشهر ذاته ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

أيضا يلعب منتخب مالي مباراة ودية ضد الإكوادور في الحادي عشر من يونيو.

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