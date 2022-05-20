أبو الرجال لـ في الجول: سأجتهد لتقديم شيء رائع للتحكيم المصري في كأس العالم

يأمل محمود أبو الرجال الحكم الدولي تقديم شيء رائع للتحكيم المصري عند المشاركة في كأس العالم 2022.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكام بطولة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. 36 حكم ساحة، و69 مساعدا، و24 حكما للفيديو.

وشهدت القائمة تواجد محمد أبو الرجال الحكم المساعد المصري كممثل وحيد عن مصر في البطولة.

وقال أبو الرجال لـ FilGoal.com: "الاتحاد الدولي أرسل بريدا إلكترونيا للحكام المُختارين وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أخبرني أيضا هاتفيا".

وأضاف "أشعر بمسؤولية كبيرة وأقول الحمد لله سأجتهد لتقديم شيء رائع للتحكيم المصري".

وأتم "ما زال هناك وقت للعمل وأن أسير بشكل جيد".

ويتواجد أبو الرجال ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة نهضة بركان المغربي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2021-2022.

القائمة شهدت كذلك تواجد 13 حكما عربيا، بموجب ثلاث حكام ساحة، و7 مساعدين، وثلاثة حكام للفيديو.

وستكون قارة إفريقيا ممثلة بـ 6 حكام ساحة، بجانب 10 حكام مساعدين، وحكمي فيديو.

من جهة أخرى، ستشهد البطولة تواجد ثلاث حكمات ساحة، هن ستيفاني فرابار الفرنسية، وسليمة موكانسانجا من رواندا، واليابانية يوشيمي ياماشيكا.

وجاءت قائمة الحكام العرب والأفارقة في البطولة كالتالي:

حكام الساحة العرب

عبد الرحمن الجاسم (قطر) - مصطفى غربال (الجزائر) - محمد عبد الله حسن (الإمارات).

الحكام المساعدين العرب

طالب المري (قطر) – محمد الحمادي (الإمارات) – حسن المهري (الإمارات) – سعود أحمد المقالح (قطر) – محمود أبو الرجال (مصر) - عبد الحق التشيالي (الجزائر) – مقرن جواري (الجزائر).

حكام الفيديو العرب

عبد الله المري (قطر) – رضوان جيد (المغرب) – عادل زوراق (المغرب).

حكام الساحة الأفارقة

باكاري جاساما (جامبيا) - سليمة موكانسانجا (رواندا) – ناجات نداي (السنغال) – فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا) - جياني سيكازوي (زامبيا) - مصطفى غربال (الجزائر).

الحكام المساعدين الأفارقة

محمود أبو الرجال (مصر) - عبد الحق التشيالي (الجزائر) – مقرن جواري (الجزائر) - جابريال كامارا (السنغال) – جيرسون دوس سانتوس (أنجولا) – إلفيس نوبويه (الكاميرون) – حادجي سامبا (السنغال) - زاخيلي سويلا (جنوب إفريقيا) - مارسينيو مارينجولا (موزمبيق) - سورو فاتسواني (ليسوتو).

حكام الفيديو الأفارقة

رضوان جيد (المغرب) – عادل زوراق (المغرب).

وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال شهري نوفمبر، وديسمبر المقبلين.

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