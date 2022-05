بسبب زجاجة مياه.. اقتحام مؤتمر أنس جابر وإجابة طريفة من منافستها

جمع موقف طريف بين التونسية أنس جابر ومنافستها البولندية إيجا سفياتك قبل مباراتهما في بطولة رولان جاروس للتنس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث عادت سفياتك إلى القاعة لاستعادة زجاجة المياه التي نسيتها.

في الوقت ذاته تلقت جابر السؤال عن كيفية هزيمة سفياتك، فوجهت السؤال إلى منافستها بشكل مباشر "كيف أهزمك"؟

أمسكت سفياتك بزجاجة المياه وردت قائلة: "ضعي شيئا ما هنا".

"How to beat you?" @Ons_Jabeur

وانتشرت صور سفياتك وهي تعود إلى المؤتمر، حيث علق البعض على عادتها باقتحام مؤتمرات لاعبات أخريات بصورة طريفة.

وعلقت جابر عبر تويتر قائلة: "زجاجة المياه كانت عذرا، لقد أرادت فقط رؤيتي".

The bottle was just an excuse she just wanted to see me 🤣😁😁😁 https://t.co/m1WaV7WzkD