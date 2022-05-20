بسبب زجاجة مياه.. اقتحام مؤتمر أنس جابر وإجابة طريفة من منافستها

الجمعة، 20 مايو 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

أنس جابر تتوج ببطولة مدريد

جمع موقف طريف بين التونسية أنس جابر ومنافستها البولندية إيجا سفياتك قبل مباراتهما في بطولة رولان جاروس للتنس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث عادت سفياتك إلى القاعة لاستعادة زجاجة المياه التي نسيتها.

في الوقت ذاته تلقت جابر السؤال عن كيفية هزيمة سفياتك، فوجهت السؤال إلى منافستها بشكل مباشر "كيف أهزمك"؟

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أمسكت سفياتك بزجاجة المياه وردت قائلة: "ضعي شيئا ما هنا".

وانتشرت صور سفياتك وهي تعود إلى المؤتمر، حيث علق البعض على عادتها باقتحام مؤتمرات لاعبات أخريات بصورة طريفة.

وعلقت جابر عبر تويتر قائلة: "زجاجة المياه كانت عذرا، لقد أرادت فقط رؤيتي".

وتوجت جابر مؤخرا ببطولة مدريد، لتصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تتوج ببطولة لرابطة محترفات التنس لـ 1000 نقطة.

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