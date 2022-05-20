الدرجة الثانية - هبوط المريخ.. والداخلية يعزز صدارته في مجموعة القاهرة

الجمعة، 20 مايو 2022 - 18:52

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

انتهت مباريات الجولة 28 من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري.

وحسم الداخلية الصدارة وبطاقة التأهل للدوري الممتاز من الجولة الماضية.

واستطاع الداخلية من تحقيق الفوز على الترسانة بهدف دون رد بفضل هدف أحمد توتي.

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الداخلية في الصدارة برصيد 66 نقطة بفارق 14 نقطة عن بتروجت صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

فيما تأكد هبوط المريخ بعد الخسارة من القناة بهدفين دون رد سجلهما محمد أمين وناصر الفار.

وتوقف رصيد المريخ البورسعيدي عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

وانتقل المريخ للقسم الثالث رفقة بورفؤاد وبلبيس وبنها الموسم المقبل.

بلبيس خسر من المصرية للاتصالات بنتيجة 4-1، فيما تعادل بورفؤاد سلبيا مع النصر.

وتفوق بتروجت على بنها بنفس النتيجة بهدف من توقيع سامح إبراهيم.

وفي مباراة مثيرة حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 بين وادي دجلة وبورتو السويس.

سجل لدجلة كل من ستانلي ورفيق كابو وعلي حسن، فيما سجل لبورتو: بلال خميس ومحمود أجوجو وإسلام مسعود.

وتعادل السكة الحديد مع زد بهدف لكل فريق، سجل لأصحاب الأرض بسام حسن، فيما سجل محمد حمدي هدف زد.

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