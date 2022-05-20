اتحاد السلة يعلن تدريب روي رانا لمنتخب آخر رفقة مصر

الجمعة، 20 مايو 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

روي رانا - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة أن الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أتم اتفاقه مع منتخب كيوتو هاناريز أحد منتخبات ولايات اليابان على توليه المهمة الفنية له بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري: "يبدأ روي رانا مهمته بشكل رسمي مع كيوتو هاناريز بداية من شهر سبتمبر المقبل، ويتواجد مع المنتخب الوطني بصورة كاملة في المرحلة الثانية والثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمحدد إقامتهما في شهري يوليو وأغسطس المقبلين".

وأضاف البيان "كما اتفق المدرب الكندي مع فريقه الياباني الجديد أنه في شهر فبراير المقبل سيتواجد مع المنتخب المصري لخوض منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم حال تأهلنا لها".

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كما أوضح "هذا بالإضافة إلى أنه في حال نجاح روي رانا في قيادة منتخب مصر للتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم سيتولى المهمة الفنية للمنتخب الوطني خلال منافسات البطولة وهذا وفقًا لاتفاقه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومنتخب كيوتو هاناريز الياباني".

وتستضيف صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية مباريات المرحلة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في شهر يوليو القادم.

وتضم المجموعة الرابعة كلًا من منتخب مصر والكونغو وكينيا والسنغال.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب السنغال يوم 1 يوليو، ثم مواجهة منتخب كينيا يوم 2 يوليو، ثم مواجهة الكونغو يوم 3 يوليو.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن المجموعة للمرحلة المقبلة من تصفيات كاس العالم.

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة روي رانا كان قد خسر من السنغال وحقق الفوز على كل من الكونغو وكينيا في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم والتي أقيمت في داكار.

وبدأ رانا تدريب منتخب مصر منذ يناير 2022 حتى نهاية شهر أغسطس المقبل..

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