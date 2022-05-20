ماينيان وإيموبيلي وبريمر.. تعرف على جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي 2021-2022

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي جوائز الأفضل لموسم 2021-2022.

ولم يُحسم بعد قبل الجولة الأخيرة صراع اللقب أو الهبوط في الدوري الإيطالي، والمقررة يوم الأحد المقبل.

وجاءت الجوائز كالآتي:

أفضل حارس مرمى: مايك ماينيان (ميلان)

أفضل مدافع: جيلسون بريمر (تورينو)

أفضل لاعب وسط: مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان)

أفضل مهاجم: شيرو إيموبيلي (لاتسيو)

أفضل لاعب تحت 23 عاما: فيكتور أوسيمين (نابولي)

وحاز الحارس الفرنسي على جائزة أفضل حارس ليواصل ميلان السيطرة على الجائزة بعدما فاز جانلويجي دوناروما بجائزة الموسم الماضي.

وحافظ ماينيان على نظافة شباكه لـ 15 مباراة الموسم الجاري بقميص الروسونيري.

فيما أصبح بريمر أول مدافع برازيلي يحصد جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي.

كما حافظ إنتر على جائزة أفضل لاعب وسط إذ فاز نيكولو باريلا بجائزة الموسم الماضي.

وحصد شيرو إيموبيلي جائزة أفضل مهاجم للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2019-2020.

ويتصدر إيموبيلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفا.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل جولة على النهاية ويحتاج للتعادل على الأقل من أجل حصد اللقب لأول مرة منذ 11 عاما عندما يواجه ساسولو..

بينما يحتاج إنتر لتعثر منافسه والفوز على سامبدوريا في نفس التوقيت من أجل حسم اللقب العشرين في تاريخه والثاني على التوالي.

وفي القاع يتنافس ساليرنتانا مع كالياري على بطاقة الهبوط الأخيرة بعد هبوط فينتسيا وجنوى فعليا الجولة الماضية.

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