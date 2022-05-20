تقارير: تغيير في مستقبل بيع ميلان

انسحبت شركة "إنفستكورب" البحرينية من مفاوضات شراء نادي ميلان الإيطالي، وأصبح النادي اللومباردي قريبا من شركة "RedBird" الأمريكية مقابل مليار و300 مليون يورو.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن شركة "إنفستكورب" البحرينية خاضت أسبوعين من المفاوضات الحصرية مع صندوق إيليوت مالك نادي ميلان، لكن بعد انتهاء المدة واقترابهم من الاستحواذ على النادي مقابل مليار و100 مليون يورو، ظهرت بعض المعوقات أثناء المفاوضات.

وتقدمت شركة "RedBird" الأمريكية بعرض مماثل للعرض البحريني، خاصة أن لديهم خبرة سابقة في قيادة مشاريع الأندية مثل ليفربول، وتقدموا بعرض لشراء النادي دون وجود أي قروض ممولة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن عرض الشركة الأمريكية ارتفع من مليار يورو إلى مليار و300 مليون في الوقت الذي انسحبت فيه "إنفستكورب" من المفاوضات بشكل مفاجئ.

كما أن شركة "RedBird" الأمريكية ستسمح لصندوق إيليوت بحصة صغيرة في أسهم النادي الإيطالي.

وهو ما يعني حصة من مكاسب النادي عند الانتهاء من إنشاء الملعب وكذلك الإبقاء على مديرين النادي دون تغيير بوجود باولو مالديني المدير التقني وريكي ماسارا المدير الرياضي.

شركة "RedBird" الأمريكية تدير رؤوس أموال بقيمة 6 مليار يورو في عديد القطاعات أبرزها الرياضة والشحن والخدمات المالية.

"تستثمر "RedBird" بعقلية ريادة الأعمال وبناء الشركات، مع التركيز على زيادة رأس المال ومضاعفة عوائد حقوق الملكية على مدى فترات الاحتفاظ الطويلة"، بحسب موقع الشركة.

وينافس ميلان حاليا على لقب الدوري الإيطالي، إذ يحتاج نقطة واحدة على الأقل من مواجهة ساسولو للتتويج بلقب الدروي لأول مرة منذ 11 عاما.

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