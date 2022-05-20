مؤتمر جوارديولا: كرة القدم عاطفية لكنها تبقى لعبة.. واللعبة تعني الحظ

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن عامل الحظ يلعب دورا كبير في كرة القدم وهي أمور يصعب التحكم فيها.

ويتقابل مانشستر سيتي مع أستون فيلا في مباراة مصيرية الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا على هامش اللقاء: "كرة القدم عاطفية لكنها تبقى لعبة، واللعبة تعني الحظ وهناك الاف الأمور التي لا تتحكم بها".

وعن فرصته الأولى للتتويج بلقب الدوري في ملعب الاتحاد، رد: "هذا جيد، لكن كنت أفضل الفوز به منذ يومين".

وتطرق للحديث عن مستقبل إلكاي جوندوجان مع الفريق، قائلا: "لقد تزوج وتهانينا له، لم أعرف سبب سفره، لكنه حصل على إذن، أنا أريده ولا أحد يفكر في النادي أنه لن يكون موجودا معنا الموسم المقبل".

وعلق على تفاوت جماهيرية الفرق، قائلا: "الفريق صاحب التاريخ الأكبر يمتلك أكبر عدد من الداعمين، هذا ما يحدث في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، لا أقول إن كل إنجلترا تريد فوز ليفربول، لكنهم يملكون ألقابا أكثر".

وأتم "في كل بلد يوجد فريقان أو 3 يحظون بغالبية المشجعين مقارنة بغيرهم، وهنا ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال يملكون تاريخا كبيرا".

وتشهد الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي إثارة كبيرة بسبب فارق النقطة الوحيدة بين مانشستر سيتي المتصدر وليفربول صاحب المركز الثاني.

ويواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي الأحد المقبل في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

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