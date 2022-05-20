خبر في الجول – كرة سلة.. الأهلي يتوصل لاتفاق لعودة عمر الشيخ من أمريكا

الجمعة، 20 مايو 2022 - 16:39

كتب : أحمد الخولي

عمر الشيخ - لاعب كرة السلة

أصبح عمر الشيخ ناشئ الأهلي السابق هو أول صفقات فريق كرة السلة للموسم الجديد تحت قيادة المدرب أوجستي بوش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي توصل مع عمر الشيخ لاتفاق للانضمام لصفوفه بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي عقب نهاية دراسته هناك.

ويشغل اللاعب المركزين رقم 3 و4.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة على أن بطل الدوري يسمح له بضم صفقة واحدة فقط في الانتقالات.

لكن لن يكون عمر الشيخ معتدا به كصفقة الأهلي الوحيدة في الموسم الجديد إذ أنه سيعامل معاملة الناشئ العائد لفريقه وبالتالي يحق للأهلي إبرام صفقة أخرى.

وكان الأمر ذاته حدث مع الزمالك سابقا حينما استعاد مهاب ياسر بعد نهاية دراسته في أمريكا وانتهاء مشواره في دوري الجامعات.

وانتقل عمر الشيخ لأمريكا بعدما حصل على منحة دراسية في نيويورك بعدما شارك كذلك في دوري الجامعات في موسم 2014-2015 مع فريق School Knox.

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