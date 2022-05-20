NBA - بوسطن يعادل سلسلة نهائي الشرق مع ميامي.. وجولدن ستيت يكتسح دالاس

نجح فريق بوسطن سيلتيكس في التعادل بنتيجة سلسلة نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA بعدما حقق الفوز على مضيفه ميامي هيت.

وفاز بوسطن على ميامي في المباراة الثانية بينهما التي أقيمت بملعب الأخير بنتيجة 127-102، ليتعادل في نتيجة السلسلة 1-1.

ويستقبل بوسطن منافسه ميامي في المباراتين الثالثة والرابعة من السلسلة في صالة تي دي جاردن معقل الفريق الأخضر.

وتألق خلال المباراة جايسون تايتوم نجم بوسطن وسجل 27 نقطة، والتقطت 5 متابعات وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كذلك سجل ماركوس سمارت 24 نقطة لبوسطن، ومثله زميله جيلين براون.

في الناحية الأخرى تألق أيضا جيمي باتلر وسجل 29 نقطة لميامي، لكن تألقه لم يكن كافيا لتحقيق الفوز.

ومن الشرق إلى الغرب وحقق هناك جولدن ستيت واريورز انتصارا كاسحا على ضيفه دالاس مافريكس في المباراة الأولى من نهائي القسم الغربي.

وفاز جولدن ستيت بنتيجة 112-87 على دالاس ليتقدم في السلسلة بنتيجة 1-0، وذلك قبل المباراة الثانية التي ستجمع الفريقين فجر غدا السبت.

وسجل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت 21 نقطة في المباراة والتقطت 12 متابعة.

بينما سجل أندرو ويجينز وجوردان بول 19 نقطة لكلاهما، وسجل كلاي تومسون 15 نقطة.

أما لوكا دونشيتش نجم دالاس سجل في المباراة 20 نقطة.

طالع أيضا

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

قنبلة مفاجئة بشأن مستقبل مبابي

تعليق من إيسترن كومباني على تأجيل مباراة الأهلي

صلاح مرشح لجائزة جديدة

ضياء السيد يكشف ما قاله الحكم مصطفى غربال له في لقاء السنغال