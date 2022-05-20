نابليون وزيدان ومبابي.. تفاصيل عرض سان جيرمان التاريخي لإبقاء كيليان في باريس

شهد مصير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تحولا مثيرا فبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لريال مدريد حدث تحولا كبيرا في الساعات الماضية.

إذ أفادت الكثير من التقارير الصحفية أن سان جيرمان استطاع إقناع مبابي بالبقاء في صفوف فريق العاصمة الفرنسية بعد عرض خيالي.

وكشف موقع "يورو سبورت" في نسخته الإسبانية اليوم الجمعة تفاصيل العقد.

وأوضح التقرير أن مبابي سيحصل على 300 مليون يورو من باريس كمكافأة توقيع على العقد الجديد و100 مليون أخرى صافية سنويا في كل سنة من تعاقده الجديد.

هذا بالإضافة لحصوله بشكل كامل على العائد من حق استغلال صورته.

وأشار التقرير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يأمل في تحول مفاجئ وأخير في الدقائق الأخيرة لينضم مبابي للفريق الملكي.

وأكد التقرير أن مبابي تعرض لضغوط شديدة كي لا يغادر فرنسا في ظل كونه شخصية هامة في قيمة نابليون بونابرت وشارل ديجول وآلان بروست "سائق الفورميولا 1" وزين الدين زيدان.

في السياق ذاته أكدت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن سان جيرمان وافق على توقيع مبابي على عقد لثلاث سنوات بدل من خمسة لإقناعه بالبقاء.

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