علاء عبد العال لـ في الجول: لا نمانع تأجيل مواجهتنا ضد الأهلي.. رغم مصلحتنا لكننا ندعمه

الجمعة، 20 مايو 2022 - 15:02

كتب : أحمد الخولي

علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني

قال علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني إن ناديه لن يمانع تأجيل مباراته ضد الأهلي للسماح للأخير للإعداد لمواجهة الوداد بأفضل شكل.

ومن المقرر أن يواجه إيسترن كومباني منافسه الأهلي في الـ25 من شهر مايو الجاري في الدوري المصري قبل 5 أيام من ملاقاة الأهلي للوداد في المغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com: "نتفهم موقف الأهلي وسبب رغبته في تأجيل المباراة ضدنا، ورغم صعوبة موقفنا في الدوري وكان من مصلحتنا أن نواجهه وهو وسط تلك الضغوط من حيث الإصابات والإيقافات ومواجهة الوداد".

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واستدرك "لكننا نرى أن هذه مهمة وطنية لناد يلعب باسم مصر ونرغب في دعمه والأمر ذاته كنا سنقوم به لو كان الزمالك في نفس الموقف أو الإسماعيلي أو أي ناد مصري آخر".

وأتم علاء عبد العال تصريحاته "وعلى ضوء ذلك أنا كمدير فني وأعضاء الإدارة نتفهم رغبة الأهلي في التأجيل لكن القرار في يد رابطة الأندية، ولن نمانع التأجيل".

وكان باسم عادل المشرف العام على الكرة في إيسترن كومباني أكد في بيان عبر المركز الإعلامي لناديه إنهم لا يمانعون تأجيل المباراة.

وهو ما أكد عليه رئيس النادي هاني أمان في تصريحات تليفزيونية سابقة.

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