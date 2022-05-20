بوروسيا دورتموند يقيل مدربه

أقال نادي بوروسيا دورتموند مدربه الألماني ماركو روزه المدير الفني للفريق من منصبه بسبب نتائج الفريق الموسم الماضي.

وأعلن دورتموند عبر "تويتر" رحيل روزه، وجاء كالآتي:

"قرر كل من النادي والمدرب ماركو روزه إنهاء علاقتهما بالتراضي.

وبحضور روزه وعدد من مسؤولي النادي، قررت الإدارة المضي قدما، وتقديم الشكر لماركو روزه الذي نتمنى له كل التوفيق في مرحلته المقبلة وجاء ذلك بعد تحليل مكثف لأداء ونتائج الفريق الموسم الماضي".

وأنهى بوروسيا دورتموند الدوري الألماني في المركز الثاني مبيتعدا عن المتوج باللقب بايرن ميونخ بفارق 8 نقاط.

فيما خرج من كأس ألمانيا من الدور الـ16 من منافسات المسابقة أمام إف سي سانت باولي.

أما على المستوى الأوروبي، ودع دورتموند منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعدما حل ثالثا وفشل لاحقا في تخطي ملحق دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وجاء ماركو روزه على رأس الفريق منذ يونيو الماضي، وقاد الفريق في 46 مباراة بجميع المسابقات، حقق 27 فوزا و4 تعادلات و15 خسارة.

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