اسكواش - تأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي بطولة العالم

الجمعة، 20 مايو 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

علي فرج - نوران جوهر - اسكواش

انتهت مساء يوم الخميس المجموعة الأولى من مباريات CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، حيث تمكن المصنفان الأولان عالمياً، النيوزيلندي بول كول والمصرية نوران جوهر، من التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وتقام البطولة حاليا بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يتنافس المشاركين بالبطولة على أكبر ألقاب رياضة الاسكواش في العالم بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الاسكواش.

وتمكن أيضاً كلاً من اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً، واللاعبة أماندا صبحي المصنفة رابعاً عالمياً من التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

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ومن المقرر أن تقام المجموعة الثانية من مباريات دور ربع النهائي اليوم الجمعة كالآتي:

- حاملة اللقب والمصنفة الثانية نور الشربيني، ضد المصنفة السادسة عالمياً سارة جاين بيري من إنجلترا

- حامل اللقب والمصنف الثاني عالمياً علي فرج، ضد المصنف السابع عالمياً مروان الشوربجي

- المصنفة الثالثة عالمياً هانيا الحمامي، ضد اللاعبة نور الطيب

- المصنف الرابع عالمياً مصطفى عسل، ضد المصنف الخامس عالمياً دييجو إلياس

وتشهد مباريات الدور ربع النهائي مشاركة تمثيلاً مصرياً قوياً، حيث تأهل لمنافسات هذا الدور 12 لاعب ولاعبة من مصر، من مجموع 16 لاعب ولاعبة في هذه المرحلة من البطولة.

جدير بالذكر أن اللاعبين واللاعبات المصريين سيطروا على ألقاب بطولة العالم للاسكواش في نسخها الخمسة السابقة في منافسات الرجال.

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