أحمد مرتضى: رمضان صبحي؟ كل الأسماء مطروحة.. ويمكننا تعويض أي لاعب

الجمعة، 20 مايو 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

رمضان صبحي في مران بيراميدز

فتح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي باسمه الباب أمام إمكانية ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

الزمالك

وتحدث أحمد مرتضى لقناة "تن" قائلا: "رمضان صبحي؟ كل اللاعبين والأسماء مطروحة ولاعب كبير وشرف تواجده في الزمالك".

واستدرك "لكن حتى الآن لا يوجد أي إعلان عن أي مفاوضات مع أي لاعب".

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وعن رحيل أشرف بنشرقي من الزمالك بنهاية الموسم قال: "أي لاعب يمكن تعويضه ولا أتحدث عن أشرف بالتحديد".

وأكمل "الموسم في الدوري مازال طويلا وبصفة عامة أي لاعب مهما كان اسمه يمكن تعويضه وأشرف لاعب كبير وكنا نتمنى استمراره".

وأضاف "هناك بعض المراكز لدينا فيها نقص ولم يتم التعويض فيها بشكل جيد، ولكن المنافسة مازالت متواجدة وأعتقد أنه يمكننا حصد لقب الدوري".

وأتم أحمد مرتضى حديثه قائلا: "وفي نهاية الموسم سنتعاقد مع الصفقات التي يحتاجها الفريق".

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