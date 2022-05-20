أوجستي: مدرب من غير لاعبين جيدين لا يساوي شيئا.. وإسماعيل أحمد أسطورة

الجمعة، 20 مايو 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

أوجستي بوش - مدرب الأهلي لكرة السلة

أشاد أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بالأهلي بلاعبي فريقه عقب تتويجهم بخمس بطولات خلال الموسم المنصرم.

وكان فريق السلى توج بالدوري ودوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية.

وتحدث أوجستي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "اللاعبون قاتلوا منذ اليوم الأول وكانوا على قناعة بذلك للمنافسة على كل البطولات، نعم دور المدير الفني هام جدا ولكن مدرب جيد من دون لاعبين جيدين لا يساوي أي شيء".

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وواصل "بالطبع كان هناك ضغط من الإدارة للفوز بالبطولات، لكن عظمة الأهلي تستحق هذا الضغط، وقبلت ذلك التحدي لتحقيق النتائج".

وعن اجتماعه الأول مع رئيس الأهلي محمود الخطيب قال: "اجتماعي الأول مع الخطيب كان جيدا وهو رجل لديه رؤية كبيرة للنادي وحوارنا لم يكن للحاضر فقط بل كيفية تطوير كرة السلة في النادي وهو الرجل الصحيح لمساعدة الأهلي على التقدم في كل الرياضات".

وعن مصير مايكل تومسون المحترف الأمريكي في الأهلي قال: "من المبكر التفكير حول اللاعبين المحترفين الآن".

وأضاف "علي القول أنني سعيد بأداء مايكل تومسون على مدار الموسم، فزنا بخمس بطولات وجزء كبير منها يعود لمشاركته، أعلم أنه تعرض لانتقادات كثيرة ولكن ربما لم يفهمه البعض جيدا، ولكن كمدير فني أفكر في بناء تناغم بين كل اللاعبين بيد أن البعض يعتقد أن وجود لاعبا كبيرا يعني تسجيله لـ30 نقطة في كل مباراة".

وأكمل "أتفق أن في المباريات النهائية كان مايكل تومسون أقل من مستواه ولكن ما لم يكن معروفا أنه كان عائدا من إصابة أثرت عليه".

وعن لوائح اتحاد السلة التي تسمح للبطل بضم لاعبا واحدا فقط أوضح أوجستي "يجب أن نختار الصفقة بعناية وأن يشكل إضافة كبيرة للفريق، إن كان الفريق رائعا فلن أضم لاعبا لو كان مستواه عادي بل يجب أن يشكل الإضافة".

وأشاد أوجستي بإسماعيل أحمد أسطورة كرة السلة المصرية ولاعب الاتحاد السكندري السابق والرياضي اللبناني الحالي قائلا: "بالنسبة لي إسماعيل أحمد هو أسطورة في كرة السلة".

وأتم "لا أعرف عمره بالضبط لكنه نموذج يحتذى به يلعب بحب وعاطفة وكل اللاعبين يحتاجون لمثل تلك القوة والعاطفة هو شخص رائع وقبل وبعض المباراة لديه روح رياضية كبيرة مع الفوز أو الهزيمة ودائما يتحدث معي وأحترمه كثيرا".

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