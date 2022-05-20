رئيس إنبي: لم يصل إلينا أي عروض لجون إيبوكا.. ولكننا منفتحون على كل شيء

قال أيمن الشريعي رئيس إنبي إن ناديه لم يصل إليه حتى الآن عروضا لمهاجم الفريق جون إيبوكا.

وتحدث رئيس إنبي لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "جون إيبوكا لم يصل إليه أي عرض حتى الآن، ويهمنا المحافظة على مستواه وتطويره وتسويقه ونحن فتحنا المجال لكل شيء".

وعن سعر اللاعب قال: "أنا لا أقبل المزاد، ففي المزاد يكون هناك "حوارات" وأنا لا أحب تلك "الحوارات" أبدا".

وعن القيمة التي ضم بها إنبي إيبوكا أجاب ضاحكا "نادي إنبي تاجر جيد يعرف كيف يشتري بسعر جيد ويبيع بقيمة أعلى وأكد أننا سنربح من تلك الصفقة".

وأتم رئيس إنبي تصريحاته "لا توجد مشكلة في بيع إيبوكا حال حصوله على عرض جيد ولكن يهمني أيضا أولا أن يكون حقق النادي هدفه ثم رغبة اللاعب وهذا هو الحديث المنطقي".

وشارك إيبوكا مع إنبي في 23 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم 10 أهداف.

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