روديجير يعلن رحيله عن تشيلسي.. ويكشف كواليس عدم التجديد

الجمعة، 20 مايو 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

تشيلسي - ريال مدريد - روديجير

أعلن أنطونيو روديجير رحيله عن نادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي تزامنا مع نهاية عقده مع البلوز.

ونشر الألماني حوارا مطولا عبر "تويتر" كشف عن كواليس عدم التجديد كالآتي:

"لسوء الحظ، بدأت مفاوضات عقدي بالفعل تصبح صعبة في الخريف الماضي. عندما لا تسمع أي أخبار من النادي من أغسطس إلى يناير، يصبح الوضع معقدًا. بعد العرض الأول، كانت هناك فترة طويلة أشعر بعدم يقين بشأن مستقبلي وكان لا يمكنك سوى الانتظار حينها، ونحن لسنا روبرتات، من الواضح أن لا أحد رأى العقوبات مقبلة، لكن في النهاية، أبدت أندية كبيرة أخرى اهتماما، وكان علي أن أتخذ قرارا.

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سيكون تشيلسي دائمًا في قلبي. ستكون لندن دائمًا موطني. لقد جئت إلى هنا بمفردي، والآن لدي زوجة وطفلين جميلين. لديّ كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أوروبا وبالطبع لدي مئات الذكريات التي ستبقى معي إلى الأبد".

ويعتقد بشكل واسع أن روديجير أكمل اتفاقه مع ريال مدريد لضمه بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر وفقا لفابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت و"ذا أثليتك".

وشارك المدافع الألماني منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 آخرين.

وانضم روديجير البالغ من العمر 29 عاما لصفوف تشيلسي عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

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