مواعيد مباريات الجمعة 20-5-2022 والقنوات الناقلة - نهائي الكونفدرالية.. والجولة الأخيرة في الدوري الإسباني

يواجه نهضة البركان المغربي نظيره أورلاندو باريتس الجنوب إفريقي في نهائي الكونفدرالية فيما تبدأ منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة والموافق 20 مايو 2022، والقنوات الناقلة.

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الكونفدرالية

يلتقي نهضة البركان مع أورلاندو باريتس في نهائي الكونفدرالية اليوم الجمعة. المباراة المقامة في نيجيريا ستكون بتمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإسباني

تبدأ منافسات الجولة الـ38 و الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس على سنتياجو بيرنابيو الساعة التاسعة مساء على بي إن سبورتس 1.

ويحل ليفانتي ضيفا على ريال فايكانو الساعة التاسعة مساء على بي إن سبورتس 4.

الدوري الإيطالي

يلتقي تورينو مع نظيره روما الساعة التاسعة إلا ربع على القناة الرسمية للدوري الإيطالي على يوتيوب.

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