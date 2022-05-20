ضياء السيد: هذه قناعاتي بكيروش بعد الرحيل.. وحقيقة الخلافات مع شوقي ونصيحة للأهلي

قال ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر إن قناعاته الفنية بكارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة هي مليون%.

وتحدث ضياء السيد لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "قناعاتي الفنية بكيروش بعد الرحيل هي مليون% لقد تعلمت منه الكثير".

وواصل "وحينما قلت العمل في 6 أشهر معه مثل 10 سنوات تسببت الجملة في حزن البعض مني ولكنني أنا من اختبرت العمل بنفسي وأتمنى تطبيق العمل ذاته في الأندية".

وعن علاقة كيروش بأعضاء اتحاد الكرة وحقيقة طلبه الحصول على الشرط الجزائي للرحيل أثناء إقامة كأس أمم إفريقيا 2021 قال: "كيروش قال إنه لا يريد أي شرط جزائي وخلال 7 أشهر كان منتخب مصر سببا في حصول اتحاد الكرة على 4 ملايين دولار، والعلاقة تحسنت بين كيروش ومسؤولي الاتحاد".

أما عما يثار حول وجود خلافات بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر شدد "هذه مجرد شائعات".

وتابع "أتواصل مع كيروش وهو يشعر بالحزن لأنه وقع في حب مصر وحب التجربة مع المنتخب، وخضنا 20 مباراة في 6 شهور وهذا رقم كبير بالنسبة لمنتخب، لذا كلمة إحلال وتجديد من فضلكم لا تقولوها لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الحالي".

وبسؤاله عن تفاصيل فسخ تعاقد كيروش بالتراضي أجاب "لا أعرف أكثر من المعلن عن تفاصيل رحيل كيروش بعد إعلان اتحاد الكرة فسخ العقد بالتراضي وما قاله المدرب البرتغالي في تغريدته بتوجيه الشكر للجميع".

أما عن إعلان وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق رحيله مباشرة عن المنتخب عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 قال ضياء السيد: "وائل جمعة كان مرتبط بعمله الآخر وأسرته تعيش في قطر وفي إحدى المرات أصيب ابنه بمرض وكان يسافر 24 ساعة ويعود لنا لذا رحل مباشرة".

انزعاجه من حديث كيروش مع محمد شوقي

وبسؤاله عما يثار حول انزعاجه من حديث كيروش مع محمد شوقي المدرب العام السابق للمنتخب والعام الحالي له أجاب "كيروش يتحدث مع محمد شوقي أكثر مني؟ محمد شوقي مدرب هائل وجدير بمكانه".

وواصل "ألا يحاول البعض التوقيع بيني وبينه؟ لقد كنت على الخط في الملعب في النهائي لـ120 دقيقة ولم يتحدث أحد حول ذلك، ولكنني لا أشغل بالي بما يقال".

أزمة محمد شريف

وعن أزمة محمد شريف بعد إشراكه في لقاء الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا قبل النهاية بدقائق واستبداله بعدها بوقت قليل أوضح "كيروش قال لي أشعر أن شريف سوف يسجل هدفا حال مشاركته وكان يتبقى على نهاية المباراة 7 دقائق".

واستدرك "لكن مع مرور الوقت قررنا إشراك زيزو من أجل ركلات الترجيح، وأول شيء قمنا به هو الاعتذار لشريف".

وشدد "كيروش في المعاملات الإنسانية جيد جدا ووقت العمل فهو عملي جدا".

أسس اختيار اللاعبين

وبسؤاله عن أسس اختيار اللاعبين لمنتخب مصر في حقبة كيروش قال: "كنا دائما نتواجد في كل الملاعب".

وأردف ضياء السيد "على سبيل المثال محمد شوقي هو من أصر على ضم محمد عبد المنعم وقال لي "شوفه كويس"، كنا بعد ذلك نطلب من المحللين تحليل لقطاتهم ونرى كل شيء".

وشدد "كان لدينا محللين رائعين وأنا سعيد ببقاء محمود سليم في الجهاز الفني الجديد فلقد اكتسب خبرات كبيرة في ظل طلبات كيروش الكثيرة".

وعن أسس اختيار اللاعبين مرة أخرى كشف "قبل السفر للبطولة العربية كان هناك مباراة في الدوري وكيروش أراد ضم مهاجما صغيرا في السن مبررا ذلك بالتجربة وأن الفرصة لن تتاح له أو لأي مدرب آخر لاختبار اللاعبين الصغار في السن".

وأكمل "فاخترنا أسامة فيصل، وبالمناسبة حسين فيصل السبب في ضمه هو محمد شوقي".

نصيحة للأهلي

وعن الأهلي ونهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد ورأيه في بيتسو موسيماني مدرب الفريق قال: "بيتسو موسيماني مدرب قدير وأدعمه للفوز بنهائي إفريقيا".

قبل أن يستدرك ضياء السيد حديثه ويتم "ولكنني أرى أن أعضاء الجهاز الفني في الأهلي عددهم قليل للغاية مقارنة بعدد اللاعبين الضخم وهو 30 لاعبا فالعمل كثير وكبير جدا ويجب أن يتواجد مع سامي قمصان اثنين آخرين وليس واحدا".

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