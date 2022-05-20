ضياء السيد: لقجع بدأ الضغط علينا قبل مباراة المغرب.. وأحذر الأهلي فالنهائي "لا أشقاء فيه"

تحدث ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن كواليس فترة تواجده تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، كاشفا عن كواليس مواجهة المغرب في كأس أمم إفريقيا، ومحذرا النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا من تكرار سيناريو مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال السيد في حديثه لقناة أون تايم سبورتس: "حزين لعدم تأهلنا لكأس العالم. تجربة جيدة وناجحة ولكن لم تكتمل بسبب ركلات الترجيح. وصلنا لتلك الركلات في مباريات كأس أمم إفريقيا بفضل صمود اللاعبين".

وأضاف "واجهنا العديد من الظروف الصعبة. أصيب أكرم توفيق في أول ربع ساعة من عمر البطولة ليغادرها تماما، ثم أصيب محمود حمدي الونش وأحمد فتوح".

وأوضح "هناك من يبحث فقط عن الناتج النهائي ولكن المسؤول يجب أن يقيم الفترة بكامل ظروفها المحيطة. كان لدينا لاعبين صغار في السن ولم يواجهوا الضغط الجماهيري في الملاعب طوال مسيرتهم".

وتابع "كان الغضب الجماهيري مبررا عقب الخسارة أمام نيجيريا، والذي وصل لدرجة المطالبة بفسخ عقد المدرب كارلوس كيروش".

وكشف ضياء السيد عما فعله كيروش قبل بداية الأدوار الإقصائية لكأس الأمم قائلا: "عادة كنا نشاهد المباريات كجهاز فني قبل محاضرة اللاعبين، ولكن بعد تأكد صعودنا جمع كيروش كل اللاعبين وأحضر 3 شاشات في المطعم لمشاهدة مباراة كوت ديفوار والجزائر".

وأضاف "كان تفوقا كاسحا لكوت ديفوار الفريق الأفضل فنيا في البطولة، ولكن فوزه على الجزائر أفادنا لأنه جعلهم يشعرون بالغرور".

وأوضح "طلب كيروش من صلاح الاجتماع باللاعبين بصورة دورية لمنحهم الثقة، وبالفعل تمكننا من اجتياز كوت ديفوار. ولكن للأسف تعرضنا لحالة الثقة الزائدة التي أصابت كوت ديفوار قبل مواجهة المغرب، فلمستها أنا ومحمد شوقي من احتكاكنا باللاعبين، وبالفعل تحدثنا مع صلاح للسيطرة على ذلك".

وكشف السيد للمرة الأولى عن كواليس مواجهة المغرب في ربع النهائي قائلا: "في مواجهة المغرب كنا نتعرض للضغط بداية من الممر المؤدي للملعب. فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي كان في الممر قبل المباراة وأخبرنا المراقب بذلك، وهذا سر الشجار الذي أسفر عن إيقاف روجر دي سا مساعد كيروش".

وأضاف "فوزي لقجع يجيد الضغط في كل مكان، ويستضيف الفرق التي لا تملك ملعبا ليس لأجل هذه الفرق ولكن لأجل الأصوات داخل الاتحاد الإفريقي".

وبالانتقال إلى مواجهة الكاميرون قال ضياء السيد: "قال صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني قبل المباراة إنها الحرب. وصلنا عبر هذه البوابة إلى النهائي، ولكن كان يجب الالتفات إلى ذلك، لقد أتينا بالمنتخب من الصفر ورفعنا سقف طموحاته، وبالتالي كان يجب على تحليل المسؤولين أن يلتفت لحقيقة أن المستحيل قد تحقق".

وتابع "هذا بصرف النظر عن نغمة أن ضياء السيد ليس له دور في الجهاز الفني، إنها ثرثرة مرضية لا تغير شيئا، ولكن المشكلة أننا تم محاسبتنا بناء على المرحلة العالية التي وصلنا إليها، ونسي الجميع من أين بدأنا".

وواصل "غاب عمر كمال عن نهائي كأس أمم إفريقيا فأتى إمام عاشور الذي كان مميزا في مواجهة ساديو ماني. هناك العديد من العناصر التي لم تملك الخبرة الدولية الكافية ولكنهم أدوا بصورة ممتازة".

وكشف السيد عن مراقبة كيروش لما كان يقال عنه في الإعلام المصري قائلا: "كيروش كان يملك مركزا إعلاميا يتابع كل ما ينشر ويتضمن اسمه، فكان يأتي ويسألنا عن هوية قائل بعض التصريحات، فنخبره أنه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، فيسألنا كيف يقول كلاما مثل هذا".

وحذر ضياء السيد النادي الاهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مستشهدا بما حدث في مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم تحت أنظار الاتحاد الإفريقي.

وأوضح السيد "كل شيء كان مرتبا ضدنا أمام السنغال في تصفيات كأس العالم. أحذر النادي الأهلي، لا يوجد أمان. يجب أخذ كل الاحتياطات فالمباراة ليست 90 دقيقة فقط. ما هو خارج المباراة أكثر أهمية. نحن أشقاء ولكن التعامل مع هذه المباراة ليس فيه أشقاء".

ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم بعد اجتياز كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، قبل أن يخسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح، وخسر التأهل إلى كأس العالم بنفس السيناريو، بعد الفوز ذهابا في القاهرة 1-0 والخسارة في داكار بنفس النتيجة.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 30 مايو.

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