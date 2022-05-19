أحمد الأحمر: الفوز على الفرق السابقة ليس مقياسا.. كنا نعلم أن البطولة بين الأهلي والزمالك

أبدى أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك سعادته عقب التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الأهلي بنتيجة 29-28.

وقال الأحمر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة. أهدرنا الكثير من الفرص ولكننا كنا متمسكين بالفوز بالمباراة ونشعر أنه من حقنا".

وأضاف "في اليوم السابق للمباراة هناك اجتماعات بين اللاعبين والمدرب وتسود حالة أكبر من التركيز".

وأوضح "كنا نعلم أن المباريات السابقة قبل هذه المباراة لا تظهر شيئا واضحا. الفرق التي واجهناها بعيدة على صعيد المستوى. فرق شمال إفريقيا القوية لم تشارك، وبالتالي كنا نعلم أن البطولة بين الأهلي والزمالك".

وتابع "كنا نعلم أننا سنفوز بأي حال من الأحوال حتى النهائي، والأهلي أيضا كان يتعامل بنفس الطريقة، وبناء عليه يجب أن نكون في قمة تركيزنا في اليوم السابق للمباراة".

واختتم "الكل قدم ما لديه، وحتى من لم يكن موفقا بذل كل ما يملك. الحمد لله على فوز أهديه لجماهيرنا العظيمة".

وتأهل الزمالك للنهائي بعد الفوز على فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 35-21.

فيما فاز الأهلي على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23.

يذكر أن الأهلي كان تصدر المجموعة الأولى بعدما فاز في كل مبارياته الثلاثة والأمر ذاته حدث مع الزمالك بالمجموعة الثانية.

بذلك يرفع الزمالك رصيده إلى 6 ألقاب في بطولة كأس الكؤوس، محافظا على موقعه، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بعد المجمع البترولي الجزائري الفائز بالبطولة 9 مرات.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأولى منذ 2016، فيما سبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة كان آخرهم الموسم الماضي.

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