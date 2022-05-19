ركلات الترجيح تكتب ما لم يحدث من قبل.. الفيحاء يسقط الهلال ويتوج بكأس خادم الحرمين

الخميس، 19 مايو 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

الهلال والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين - الصورة من حساب الهلال

كتب الفيحاء تاريخا رائعا اليوم الخميس بعدما فاز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل بهدف لمثله في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأقيمت المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

افتتح سالم الدوسري أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لصالح الهلال.

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وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء في الدقيقة 66.

وفي ركلات الترجيح أهدر أوديون إيجالو للهلال بعدما ارتطمت كرته في العارضة، فيما تصدى حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش لتسديدتي سلمان الفرج وعبد الله الحمدان.

وسجل للهلال مصعب الجوير ففقط.

أما الفيحاء فأهدر ريكاردو ريلر ركلته، وتصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لتسديدة حسن الشويش.

فيما سجل كل من رامون لوبيز ولي الزقعان وباناجيوتيس تاختيدس.

وبذلك ضمن الفيحاء للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح ذلك اللقب في الكأس هو الأول للفيحاء في تاريخ النادي.

فيما فشل الهلال في تحقيق لقبه العاشر ليظل متعادلا مع غريمه الاتحاد في عدد البطولات.

يذكر أن الأهلي هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 13 مرة.

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