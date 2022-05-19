إيسترن كومباني يعلن انتصاره ضد شكوى لاعبيه في فيفا

أعلن مجلس إدارة إيسترن كومباني اليوم الخميس رسميا انتصاره في شكوى لاعبيه السابقين ستيفن ساي وبنجامين أفوتو.

وكان الثنائي أعلن شكواه ضد إيسترن بداعي عدم حصوله على مستحقاته كاملة وتم فسخ العقد.

وأكد النادي في بيانه أن كلا اللاعبين حصلا على حقوقهما كاملة من مستحقات مالية ومكافآت ومحل إقامة.

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال كل الأوراق التي تثبت صحة موقف النادي إلى فيفا ما جعله ينتصر في القضية.

وأوضح البيان أن نادي إيستر تلقى خطابا اليوم الخميس من فيفا أقر بصحة موقفه وحفظ الشكوى رسميا.

وكانت إدارة إيسترن حاولت حل الأزمة في وقت سابق مع كلا اللاعبين بشكل ودي ولكنهما رفضا وقررا اللجوء لفيفا قبل أن يتم حفظ الشكوى.

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