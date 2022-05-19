مرتضى منصور يعلن رحلة عمرة ومكافأة مالية ليد الزمالك بعد الفوز على الأهلي
الخميس، 19 مايو 2022 - 22:30
كتب : FilGoal
قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تخصيص مكافأة مالية لفريق كرة اليد بالإضافة الى رحلة عمرة.
جاء ذلك عقب التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للموسم الحالي.
وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم -الخميس- في النيجر.
وتواصل منصور مع الجهاز الإداري من أجل تقديم التهنئة للاعبين، وإخطارهم برحلة العمرة كمكافأة التتويج باللقب.
وعمق الزمالك موقعه كثاني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة في تاريخها، حيث يحتل الصدارة فريق المجمع البترولي الجزائري برصيد 9 ألقاب.
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