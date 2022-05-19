خبر في الجول – الزمالك يستدعي حازم المشد للمشاركة في بطولة إفريقيا بدلا من عاصم مرعي

الخميس، 19 مايو 2022 - 22:22

كتب : إبراهيم رمضان

عاصم مرعي - كرة سلة

قرر الجهاز الفني لفريق السلة بالزمالك سفر حازم المشد إلى رواندا للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حازم المشد توجه بالفعل إلى رواندا رفقة رفقة أحمد عبد الفتاح المشرف العام على كرة السلة بعد تعثر سفر عاصم مرعي بسبب أزمة في التجنيد.

ويفتتح الزمالك مشواره في رواندا يوم الأحد بخوض منافسات ربع النهائي.

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ويدخل الزمالك بطولة إفريقيا BAL سعيا في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عاصم مرعي من أجل المشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية.

ولكن لم يستطع النادي الأبيض حل أزمة اللاعب الخاصة بالتجنيد وبناء عليه تم استدعاء حازم المشد للسفر إلى رواندا.

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