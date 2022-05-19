الأهلي يعلن تكريم فرق اليد والسلة والطائرة رجال

الخميس، 19 مايو 2022 - 21:48

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي اليوم الخميس تكريم فرق النشاط الرياضي التي حصدت العديد من البطولات خلال الموسم الجاري.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي إقامة احتفالية للاحتفاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وأشار الأهلي إلى أن سيكرم فريق كرة السلة، رجال، الذي توج بكل البطولات الخمسة التي شارك فيهم خلال الموسم المنصرم.

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وكان فريق السلى توج بالدوري ودوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية.

كذلك تكريم فريق الكرة الطائرة الفائز ببطولة إفريقيا.

وأخيرا فريق كرة اليد الذي فاز ببطولة السوبر الإفريقي وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية.

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