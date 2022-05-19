خبر في الجول - الاتحاد السكندري يحسم مستقبل مرعي السبت.. والاتجاه لمدرب أجنبي إذا رحل

الخميس، 19 مايو 2022 - 21:25

كتب : هاني العوضي

أحمد مرعي - مصر سلة

أنهت لجنة كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري اجتماعها مع أحمد مرعي المدير الفني للفريق، الذي شهد مناقشة أحداث الفترة الماضية ومقترحات الفترة المقبلة.

وقال أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي ورئيس لجنة السلة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لجنة السلة ستدرس الموقف بخصوص اللاعبين الراحلين والجدد".

وأضاف "لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل مرعي. اللجنة تعمل على تقرير لرفعه إلى مجلس الإدارة، وسيتم اتخاذ القرار يوم السبت".

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وأوضح "إذا رحل مرعي سيكون الاتجاه لبديل أجنبي في منصب المدير الفني".

وبخصوص اللاعبين المتوقع رحيلهم أو انضمامهم قال عبد المجيد: "لا زلنا نحدد أسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، وسيتم الإعلان عنهم لاحقا. هناك محاولات لضم محترف أجنبي، وهناك صفقات لا نريد الإعلان عنها حتى تتم".

ويتبقى عام أخير في عقد أحمد مرعي الحالي مع الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد قد خسر نهائي دوري السوبر المصري أمام الأهلي في المباراة الأخيرة من السلسلة.

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