مران الزمالك – التدرب على التسديد.. وتأهيل لطارق حامد وشيكابالا

الخميس، 19 مايو 2022 - 20:01

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

واصل الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة أسوان يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزفالدو فيريرا برنامج تأهيلي خاص لطارق حامد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وغاب طارق حامد عن المباراة الأخيرة ضد طلائع الجيش للإيقاف، فيما يعاني من شيكابالا من شد في العضلة الخلفية.

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كما تدرب الفريق على التسديد على المرمى.

وقام اللاعبون بالتسديد على المرمى من مسافات قصيرة ومسابقات بعيدة المدى، وتولى الحارس الصاعد محمد نديم حراسة المرمى خلال هذه الفقرة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين.

وركز الجهاز الفني خلال هذا البرنامج على تقوية العضلات وعلاج الارهاق البدني للاعبين، استعدادا للقاء المقبل.

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