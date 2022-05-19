تقرير: النهاية.. يوفنتوس يتخلى عن جناحه

الخميس، 19 مايو 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

برناردسكي

ذكر جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن يوفنتوس قرر التخلي عن خدمات جناحه فيديريكو برناردسكي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ونقل الصحفي فابريزيو رومانو الخبر عن دي مارزيو، مؤكدا نهاية العلاقة بين يوفي وبرناردسكي بنهاية يونيو المقبل.

ولعب الجناح الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما تحت قيادة ماسيميليانو أليجري بصورة مستمرة، خصوصا بعد إصابة فيديريكو كييزا طويلة الأمد مطلع الموسم.

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على الرغم من ذلك فشل برناردسكي في ترك أي بصمة واضحة، حيث سجل هدفا وحيدا وصنع 4 في 23 مشاركة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وكان برناردسكي مرشحا ليصبح أحد أبرز لاعبي يوفنتوس عند انضمامه في 2017، ولكنه سجل 12 هدفا وصنع 24 في 177 مباراة خلال 5 سنوات.

إلا أنه خرج من خطط البيانكونيري المستقبلية، وليس من المعلوم ما هي وجهته المحتملة المقبلة.

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