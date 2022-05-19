الدرجة الثانية - المجد يكتسح الرجاء بثمانية أهداف ودمنهور يقترب من الهبوط.. هزيمة الحدود الأولى

أقيمت اليوم مباريات الجولة 28 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية، حيث انتصر بايونيرز على حرس الحدود بهدفين دون رد سجلهما محمد جميل وحسين حمدي من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بايونيرز إلى 38 نقطة، الذي ألحق بحرس الحدود الهزيمة الأولى هذا الموسم، بعد أن حسم الأخير صعوده إلى الدوري الممتاز.

وفي مباراة حاسمة في تحديد هوية الهابط الرابع من مجموعة بحري إلى الدرجة الثالثة، تعادل الحمام مع دمنهور بهدفين لكل فريق، ليقترب دمنهور من الهبوط، حيث تعادل الفريقان في المواجهات المباشرة بعد التعادل 1-1 في الدور الأول و2-2 في الدور الثاني، ويتفوق الحمام بفارق 6 نقاط في المركز الثاني عشر، آخر مراكز النجاة.

وانتصر المجد السكندري على الرجاء بثمانية أهداف دون رد سجلهم محمد عصام "هاتريك" ومحمد عيد "هدفين" وسليمان محمد "هدفين" ومحمد عبد الكريم، ليرتفع رصيد المجد إلى 43 نقطة.

وفاز صيد المحلة على المصري بالسلوم بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد صيد المحلة إلى 14 نقطة، ولكنه هبط للدرجة الثالثة بالفعل.

وتغلب أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 45 نقطة.

وتعادل المنصورة مع الأوليمبي سلبيا، كما تعادل الزرقا مع كفر الشيخ بهدف لكل فريق، وتعادل دكرنس مع سبورتينج بهدف لكل فريق.

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