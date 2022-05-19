خبر في الجول – رابطة الأندية ترفض طلب الأهلي بتأجيل مباراة إيسترن كومباني

الخميس، 19 مايو 2022 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

رفضت رابطة الأندية المحترفة طلب الأهلي بتأجيل مباراة إيسترن كومباني في الدوري المصري المقرر لها يوم 25 مايو الجاري.

وعلم FilGoal.com من مصدر في رابطة الأندية أن الأهلي تلقى خطابًا من الرابطة برفض طلبه، مع توضيح أن موعد مباراة إيسترن كومباني لا يتعارض مع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وترى رابطة الأندية أن فارق 5 أيام بين المباراتين هو مساحة كافية للأهلي للاستعداد للنهائي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 30 مايو في المركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلتقي الأهلي أمام إنبي يوم السبت 21 مايو، قبل أن يواجه إيسترن كومباني يوم 25 من الشهر نفسه بالجولة 14 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 15 مباراة خاضها، بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 19 مباراة.

ولم يفز الأهلي في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري المصري، تزامنًا مع مسيرته الإفريقية الناجحة التي عرفت وصوله إلى النهائي الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

ويبحث الأهلي عن لقبه رقم 11 والثالث على التوالي تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني.

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