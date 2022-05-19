مدرب الوداد: لدينا هدف واضح قبل مواجهة الأهلي في نهائي الأبطال

شدد وليد الركراكي مدرب الوداد على ضرورة تحقيق فريقه الفوز خلال المواجهة المقبلة أمام أولمبيك خريبكة قبل اللعب ضد الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الوداد أمام منافسه المغرب الفاسي، الأربعاء بهدف لمثله في لقاء مؤجل من الجولة 23 بالدوري المغربي.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "المغرب الفاسي قدم مباراة كبيرة واستطاع تعديل النتيجة، لقد قاتلوا للخروج بنقطة وكان لهم ما أرادوا".

وأضاف "حاولنا إجراء بعض التغييرات بالشوط الثاني بهدف تحقيق الفوز لكن لم ننجح في النهاية".

وشدد "لدينا هدف واضح بالفوز خلال المواجهة المقبلة وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط مع الرجاء قبل اللعب ضد الأهلي في نهائي الأبطال".

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي يوم 30 مايو الجاري ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

وتابع مدرب الوداد " أرضية الملعب أيضا لم تساعدنا وأطلب من الاتحاد المغربي وضع قانون يفرض رش عشب الملاعب قبل إجراء المباريات".

بهذة النتيجة رفع الوداد رصيد للنقطة 50 في صدارة الدوري المغربي بفارق نقطة عن الرجاء صاحب المركز الثاني.

ويملك الوداد مباراة مؤجلة سيخوضها أمام أولمبيك خريبكة يوم الأحد المقبل.

فيما رفع التعادل رصيد المغربي الفاسي للنقطة 35 في الترتيب الثالث.

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