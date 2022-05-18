كرة يد – يحيى خالد يقود فيزبريم لـ نصف نهائي أبطال أوروبا

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

يحيى خالد

تأهل فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد لـ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد التفوق على ألبورج الدنماركي.

وخسر فيزبريم بنتيجة 37-35 أمام ألبورج في مباراة الإياب.

بعدما فاز ذهابا بنتيجة 36-29 الأسبوع الماضي.

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وتأهل فيزبريم لنصف لنهائي بنتيجة 71-66 في مجموع المباراتين.

وسجل يحيى خالد 6 أهداف في مباراة الذهاب كثاني أفضل مسجل في صفوف فريقه.

وفي الإياب سجل هدفين.

وستقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لانكسيس أرينا في مدينة كولون بألمانيا يومي 18 و19 يونيو المقبل.

ولم يحقق فيزبريم لقب دوري الأبطال من قبل إذ خسر النهائي في 4 نسخ وهي 2002 و2015 و2016 و2019.

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كرة يد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد يحيى خالد فيزبريم المجري
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