كرة يد – يحيى خالد يقود فيزبريم لـ نصف نهائي أبطال أوروبا

تأهل فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد لـ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد التفوق على ألبورج الدنماركي.

وخسر فيزبريم بنتيجة 37-35 أمام ألبورج في مباراة الإياب.

بعدما فاز ذهابا بنتيجة 36-29 الأسبوع الماضي.

وتأهل فيزبريم لنصف لنهائي بنتيجة 71-66 في مجموع المباراتين.

تمريرة مميزة ويحيى خالد ينهي الكرة في مرمى ألبورج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على ONTime Sports pic.twitter.com/fXgvvpYi4o — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 18, 2022

وسجل يحيى خالد 6 أهداف في مباراة الذهاب كثاني أفضل مسجل في صفوف فريقه.

وفي الإياب سجل هدفين.

يحيى خالد يواصل التألق ويسجل لـ فيزبريم في شباك ألبورج تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على ONTime Sports pic.twitter.com/6NM78YJQCg — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 18, 2022

وستقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لانكسيس أرينا في مدينة كولون بألمانيا يومي 18 و19 يونيو المقبل.

ولم يحقق فيزبريم لقب دوري الأبطال من قبل إذ خسر النهائي في 4 نسخ وهي 2002 و2015 و2016 و2019.

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