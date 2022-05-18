كرة يد - تعرف على القناة الناقلة لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين الأهلي والزمالك
الأربعاء، 18 مايو 2022 - 22:29
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك اليوم الأربعاء إذاعة مباراة فريقه لكرة اليد أمام الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية غدا الخميس.
ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي في النيجر حيث تقام البطولة.
وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساء وستذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
وتأهل الزمالك للنهائي بعد الفوز على فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 35-21.
فيما فاز الأهلي على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23.
يذكر أن الأهلي كان تصدر المجموعة الأولى بعدما فاز في كل مبارياته الثلاثة والأمر ذاته حدث مع الزمالك بالمجموعة الثانية.
ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب كان آخرهم في 2016، بعد المجمع البترولي صاحب الـ9 ألقاب.
وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة كان آخرهم الموسم الماضي.
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