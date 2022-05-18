الزنفلي: درسنا الأهلي جيدا

أرجع محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي التعادل مع الأهلي لدراستهم الجيدة للفريق الأحمر قبل مباراة الفريقين.

وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الزنفلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "خالد جلال قبل المباراة كان يطالبنا بالفوز على الأهلي وتحسين مركزنا ومن يريد التواجد في مركز جيد بالدوري لا يفكر في هوية الخصم".

وأضاف "بالطبع الأهلي فريق كبير وتأهل لنهائي إفريقيا ولكننا عملنا على استغلال نقاط ضعفه ولدينا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات يجعلونا لا نخاف من مواجهة أي فريق".

وأضاف "لم نخسر خلال آخر 8 مباريات في الدوري، ركزنا على الهجوم وألا نهاب من مواجهة الأهلي والكل كان على قدر المسؤولية".

وأتم تصريحاته "ذاكرنا الأهلي جيدا في مباراتيه ضد وفاق سطيف وعرفنا أنهم يجيدون الاختراق من منتصف الملعب عن طريق أحمد عبد القادر وحاولنا إجبارهم على اللجوء للأطراف وإرسال العرضيات واستطعنا الخروج بالتعادل".

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