أحمد ياسين: أرضية الملعب؟ علينا وعلى الأهلي.. نحن مجبرين عليها

لا يجد أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي أن أرضية الملعب أثرت على أداء الأهلي في مواجهة فريقه بالجولة 19 من الدوري المصري.

وفرض البنك الأهلي التعادل السلبي على الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.

وقال ياسين عبر أون تايم سبورتس: "في البنك الأهلي نسعى للحصول على مركز جيد في جدول الترتيب وألا نبقى في وسط الجدول صعودا وهبوطا".

وأضاف "لا يوجد فروق في الدوري بين الفرق".

وعن أرضية الملعب أجاب: "أرضية الملعب علينا وعلى الأهلي نحن مجبرين عليها، وهذا ليس ملعبنا من الأساس".

وعن إمكانية عودته لارتداء قميص منتخب مصر قال: "قصرت في الفترة الأخيرة وأسعى لأكون موجودا مع منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، لم يتحدث معي أحد بعد لكنني متفائل".























































































































































وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، بعدما خسر أمام المصري وتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ليصل الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري من 15 مباراة، بينما وصل البنك إلى النقطة 25 في المركز الثامن.

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