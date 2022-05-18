خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي

غادر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في الدوري المصري مصابا.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن إصابة الشناوي عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

ويخضع الشناوي لفحص طبي غدا الخميس، من أجل معرفة مدى إصابته ومدة غيابه.

ولم يستطع الشناوي إكمال المباراة بسبب الإصابة، ليغادر الملعب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني ويشارك بدلا منه علي لطفي.

وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

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