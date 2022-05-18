بيلد: ماني يفضل الانتقال لباريس سان جيرمان عن بايرن

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 22:41

كتب : محمود حمدي

محمد صلاح أمام ساديو ماني أثناء التبديل خلال لقاء واتفورد

دخل باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول لتدعيم هجومه بالموسم المقبل وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل إلى اتفاق حول تمديد تعاقده حتى الآن.

ويضع سان جيرمان بحسب الصحيفة الألمانية ماني، على رأس أولوياته خلال الفترة الانتقالات الصيفية.

أخبار متعلقة
الرابع على التوالي في الدوري دون انتصار للأحمر.. الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي جيرارد: لقب الدوري والهبوط؟ أريد الفوز علي بيرنلي والسيتي ليستر يتسبب في حذف منشور للاعب السنغال دعما لإدريسا جاي بعد العودة لـ القاهرة.. بدر بانون يحضر مباراة الأهلي والبنك في الدوري

وأضافت بيلد أن النادي الباريسي يعد الوجهة المفضلة للهداف السنغالي حال رحيله عن صفوف ليفربول.

وأوضحت التقارير أن الراتب المغري والقوام القوي الذي يملكه باريس سان جيرمان جعله الخيار المفضل لدى ماني.

وكانت صحيفة "سكاي ألمانيا" قد ذكرت في خبر حصري لها، أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يريد التعاقد مع ساديو ماني. (طالع التفاصيل).

ساديو ماني البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من ساوثامبتون.

وشارك ماني مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 49 مباراة سجل 22 هدف وصنع 5 بجميع المسابقات.

طالع أيضا

الأهلي ينوي إرسال 30 طائرة لنهائي دوري أبطال إفريقيا

نابي كيتا وموريبا على رأس قائمة غينيا لمواجهة مصر

مرتضى منصور: لن نلعب إذا تم رفض نقل مبارياتنا من إستاد القاهرة

أحمد مجاهد: أزمة نهائي دوري الأبطال مسؤولية اتحاد الكرة

ساديو ماني ليفربول باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مباشر نهائي الدوري الأوروبي – فرانكفورت (1) - (1) رينجرز.. الشوط الإضافي الأول ليستر يتسبب في حذف منشور للاعب السنغال دعما لإدريسا جاي تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – ثلاثي هجومي لرينجرز.. وخماسي في وسط فرانكفورت شميدت يتولى تدريب بنفيكا حتى 2024 جايمي ريدناب: ليفربول في ورطة بسبب راتب صلاح.. فان دايك هو أهم لاعب بالنادي قرار تاريخي.. الاتحاد الأمريكي يعادل أجور فرق الرجال والسيدات فيراتي: شعرت بألم في المعدة بعد ظهور مبابي في مدريد تحذير من كاراجير لـ صلاح: انظر لما حدث مع كوتينيو وفينالدوم.. كل شيء في ليفربول يناسبك
أخر الأخبار
محمد هلال: الدوري المصري غير مفهوم.. وأهدرنا فرص أكثر أمام الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي 28 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: أهدرنا فرصا غريبة.. وكنا نستطيع الفوز على الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: الأهلي مطالب بالفوز بكل شيء.. وماذا أفعل في ظل الغيابات الكثيرة؟ 36 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: ماني يفضل الانتقال لباريس سان جيرمان عن بايرن 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - تعرف على القناة الناقلة لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين الأهلي والزمالك 49 دقيقة | رياضات أخرى
الرابع على التوالي في الدوري دون انتصار للأحمر.. الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
جيرارد: لقب الدوري والهبوط؟ أريد الفوز علي بيرنلي والسيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا