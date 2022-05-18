بيلد: ماني يفضل الانتقال لباريس سان جيرمان عن بايرن

دخل باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول لتدعيم هجومه بالموسم المقبل وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل إلى اتفاق حول تمديد تعاقده حتى الآن.

ويضع سان جيرمان بحسب الصحيفة الألمانية ماني، على رأس أولوياته خلال الفترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت بيلد أن النادي الباريسي يعد الوجهة المفضلة للهداف السنغالي حال رحيله عن صفوف ليفربول.

وأوضحت التقارير أن الراتب المغري والقوام القوي الذي يملكه باريس سان جيرمان جعله الخيار المفضل لدى ماني.

وكانت صحيفة "سكاي ألمانيا" قد ذكرت في خبر حصري لها، أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يريد التعاقد مع ساديو ماني. (طالع التفاصيل).

ساديو ماني البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من ساوثامبتون.

وشارك ماني مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 49 مباراة سجل 22 هدف وصنع 5 بجميع المسابقات.

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