سكاي ألمانيا: بايرن بدأ التحرك للتعاقد مع ساديو ماني

بدأ نادي بايرن ميونيخ الألماني التحرك من أجل التعاقد مع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سكاي ألمانيا" في خبر حصري لها، أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يريد التعاقد مع ساديو ماني.

ويعتقد بايرن أن لديه فرصة في التعاقد مع ماني الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في 2023.

يأتي ذلك بسبب تركيز ليفربول على تجديد تعاقد محمد صلاح نجم الفريق الحالي، ما يسبب تعثر في المفاوضات بين النادي الإنجليزي والنجم السنغالي، الأمر الذي يعتبره بايرن ميونيخ جيدا بالنسبة له.

وحتى يوفر السعر الذي قد يطلبه ليفربول للتخلي عن ماني، يضع بايرن ميونيخ لاعبه سيرجي جنابري على قائمة المعروضين للبيع في فترة الانتقالات المقبلة.

كذلك يعتقد بايرن ميونيخ أنه قادر على توفير راتب ساديو ماني الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول والذي يقترب من 20 مليون يورو في العام.

وكشفت الصحيفة عن سفر حسن صالح حميديتش إلى مايوركا نهاية الأسبوع الماضي ليعقد عدة جلسات مع بعض الأطراف المتعلقين بالصفقة ومنهم بيورن بيزمير وكيل أعمال ساديو ماني.

ويقال إن مناقشة صفقة انتقال ساديو ماني لبايرن ميونيخ حدثت خلال الجلسة، ولكن حتى الآن لم تتم أي مفاوضات رسمية بين النادي الألماني وليفربول.

ساديو ماني البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من ساوثامبتون.

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