بعد العودة لـ القاهرة.. بدر بانون يحضر مباراة الأهلي والبنك في الدوري

تواجد بدر بانون مدافع الأهلي في مدرجات ملعب المقاولون العرب لمتابعة مباراة الأهلي والبنك الأهلي لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

وتواجد بانون رفقة سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي في المقصورة الرئيسية.

ويغيب بانون عن الملاعب منذ يناير الماضي بعد إصابته بالتهاب في عضلات القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا.

عاد إليكم من جديد.. بدر بانون يتابع مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي 🌟⚽️ pic.twitter.com/em6QY2O9hz — FilGoal (@FilGoal) May 18, 2022

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي في وقت سابق: "حالة بدر بانون مُطمئنة للغاية ونحن على تواصل مستمر معه ومع طبيب المنتخب المغربي".

وأضاف "بدر بانون تعافي تماما من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام وجاءت النتيجة جيدة للغاية".

وواصل "بدر يخضع لتدريبات بدنية متدرجة منذ ثلاثة أسابيع وفي غضون فترة قصيرة سيكون متواجدا في الأهلي، ويشارك في أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق الكرة بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة".

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشارك بدر بانون في 10 مباريات الموسم الحالي بقميص الأهلي.

وكانت آخر مباراة للدولي المغربي مع الأهلي ضد الرجاء في كأس السوبر الإفريقي.

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