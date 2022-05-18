تشكيل نهائي الدوري الأوروبي – ثلاثي هجومي لرينجرز.. وخماسي في وسط فرانكفورت

أعلن جيوفاني فان برونكهورست المدير الفني لرينجرز الاسكتلندي تشكيل فريقه لملاقاة إنتراخت فرانفكورت في نهائي الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء.

ويواجه رينجرز منافسه فرانكفورت الألماني في ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.

وجاء تشكيل رينجرز كالتالي:

في حراسة المرمى: آلان مكريجرو

في الدفاع: بورنا باريسيتش- كالفين باسي- كونور جولدسون- جيمس تافيرنيير

في الوسط: ريان جاك- جون لوندسترام- جلين كامارا

في الهجوم: ريان كينت- جو أريبو- سكوت رايت

فيما جاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفن تراب

في الدفاع: توتا- إيفان نديكا- ألمامي توريه

في الوسط الدفاعي: فيليب كوستيتش- سيباستيان رودي- دجيبريل سو- أنسجار كناوف

في الوسط الهجومي: دايتشي كامادا- جيسبير ليندسترويم

في الهجوم: رافائيل سانتوس بوري

وتوج فرانفكورت باللقب مرة وحيدة كانت عام 1980.

فيما لم يفر رينجرز باللقب أبدا وكان أبرز إنجاز له هو الوصول لنهائي نسخة 2008.

وكان ذلك في المسمى القديم للبطولة، ومنذ تحويلها إلى الدوري الأوروبي لم يصل أي منهما للنهائي من قبل.

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