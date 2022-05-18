شميدت يتولى تدريب بنفيكا حتى 2024

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

روجر شميدت

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعيين الألماني روجر شميدت مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف 2024.

وسيخلف شميدت، البرتغالي نيلسون فيريسيمو الذي شغل منصب المدير الفني بشكل مؤقت لنهاية الموسم الجاري.

ولم يحقق بنفيكا الموسم الجاري أي ألقاب ويعود آخر لقب للفريق موسم 2018-19 بالفوز بلقب الدوري البرتغالي.

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وأنهى بنفيكا الموسم الجاري في المركز الثالث برصيد 74 نقطة خلف بورتو وسبورتنج لشبونة، وسيتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدأ شميدت مسيرته مع عدة فرق ألمانية، ثم قاد بادربورن في 2011 لمدة موسم واحد ومن ثم انتقل لتدريب ريد بول سالزبورج لمدة موسمين حصد خلالهما لقبي الدوري والكأس موسم 2013-14.

ثم درب باير ليفركوزن الألماني لمدة 3 مواسم بين 2014 وحتى 2017.

وانتقل لتدريب بكين جوان الصيني في يوليو 2017 ولمدة عامين حصد خلالها لقب كأس الاتحاد المحلي.

وقاد إيندهوفن في أبريل 2020 وحتى نهاية الموسم الجاري وحصد لقبي كأس هولندا وكأس السوبر الهولندي الموسم الجاري.

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