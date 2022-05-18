تشكيل البنك الأهلي - بامبو أساسي لأول مرة.. ومنسي وهلال يقودان الهجوم
الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:03
كتب : FilGoal
يبدأ كريم بامبو أساسيا لأول مرة الموسم الجاري في تشكيل البنك الأهلي في مواجهة الأهلي في ختام الجولة 19 من الدوري المصري.
وشارك بامبو في 8 مباريات الموسم الجاري جميعها كبديل بقميص البنك الأهلي سجل خلالها هدفين وصنع آخر.
ويبدأ محمد هلال وناصر منسي هدافي البنك الأهلي أساسيان في التشكيل.
كما يتواجد إسحاقو يعقوبو كجناح أيمن أمام عاصم صلاح ضمن كتيبة خلال جلال.
وجاء تشكيل البنك الأهلي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم
الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد
أمامهما: إسحاقو يعقوبو – محمد هلال – كريم بامبو
الهجوم: ناصر منسي
وعلى دكة البدلاء: أحمد صبحي – محمود قاعود – محمد بسيوني – محمد لعبة – معروف يوسف – أمير مدحت – محمد حامد – أسامة فيصل
ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 17 مباراة>
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