تشكيل البنك الأهلي - بامبو أساسي لأول مرة.. ومنسي وهلال يقودان الهجوم

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

يبدأ كريم بامبو أساسيا لأول مرة الموسم الجاري في تشكيل البنك الأهلي في مواجهة الأهلي في ختام الجولة 19 من الدوري المصري.

وشارك بامبو في 8 مباريات الموسم الجاري جميعها كبديل بقميص البنك الأهلي سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

ويبدأ محمد هلال وناصر منسي هدافي البنك الأهلي أساسيان في التشكيل.

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كما يتواجد إسحاقو يعقوبو كجناح أيمن أمام عاصم صلاح ضمن كتيبة خلال جلال.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد

أمامهما: إسحاقو يعقوبو – محمد هلال – كريم بامبو

الهجوم: ناصر منسي

وعلى دكة البدلاء: أحمد صبحي – محمود قاعود – محمد بسيوني – محمد لعبة – معروف يوسف – أمير مدحت – محمد حامد – أسامة فيصل

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 17 مباراة>

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