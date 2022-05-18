تشكيل الأهلي - أفشة وشريف ووحيد أساسيون أمام البنك.. وربيعة في وسط الملعب

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:02

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

احتفال محمد شريف - الأهلي × وفاق سطيف

عاد محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي بشكل أساسي في مباراة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ محمد مجدي "أفشة" في التشكيل الأساسي.

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كذلك يلعب رامي ربيعة في خط وسط الملعب لتعويض غياب ثلاثي الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

ليجاور أفشة في وسط الملعب.

وفي الجبهة اليسرى يلعب محمود وحيد، بينما يجلس على معلول على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – محمود وحيد

الوسط: رامي ربيعة – أفشة – أحمد عبد القادر

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد بدلاء كل من:

علي لطفي - وليد سليمان – حسين الشحات – صلاح محسن – علي معلول – كريم فؤاد – أحمد نبيل "كوكا" – محمد نصير – زياد فرج

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي البنك في المركز الثامن بـ24 نقطة.

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