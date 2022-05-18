مودريتش: مواجهة مانشستر سيتي الأصعب.. وأتمنى الاعتزال في ريال مدريد

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش في احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

أعرب الكرواتي لوكا مودريتش عن رغبته في البقاء داخل صفوف ريال مدريد الإسباني حتى نهاية مسيرته مع كرة القدم.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي عقد مودريتش مع ريال رمدريد بنهاية الموسم الحالي لكنه قريب من توقيع عقد جديد يمتد حتى نهايىة الموسم المقبل بحسب فابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وقال مودريتش خلال حفل تسليمه جائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد بيتي إنه يمثل كل شيء بالنسبة لي، أشعر بأنني جزء من هذا النادي".

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وأضاف "أتمنى الاعتزال في مدريد. أشعر بأنني محبوب جدا في النادي والمدينة، آمل الاستمرار لسنوات أخرى وإنهاء مسيرتي هنا".

وتابع " أدرك ما يريده ريال مدريد مني، إنه أمر لا يصدق وأنا ممتن جدا لهذا الحب، أحاول أن أبذل قصارى جهدي في كل مباراة لرد هذا الحب لأنني أيضا من مشجعي ريال مدريد".

ويلعب مودريتش بقميص ريال مدريد منذ صيف 2012 قادما من صفوف توتنام الإنجليزي وحصل على 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و4 لكأس العالم للأندية و3 للدوري الإسباني.

وعن مباريات دوري أبطال أوروبا المثيرة قال مودريتش: "من الصعب تفسير سحر برنابيو. نحن لا نستسلم أبدا. هذا ما يعلمنا يال مدريد. آمل أن يستمر الأمر إلى الأبد".

وأضاف "العودة الأصعب؟ المباراة ضد مانشستر سيتي بالتأكيد. ومواجهة باريس سان جيرمان أكثر مباراة استمتعت بها".

ونجح ريال مدريد في تخطي عقبة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة مثيرة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

فيما اجتاز الملكي عقبة مانشستر سيتي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين ضمن نصف نهائي المسابقة بعدما كان الفريق الإنجليزي قاب قوسين او أدنى من التأهل للنهائي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهو ليفربول يوم 28 مايو الجاري على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس.

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