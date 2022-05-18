جايمي ريدناب: ليفربول في ورطة بسبب راتب صلاح.. فان دايك هو أهم لاعب بالنادي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

ريدناب - صلاح

يؤمن جايمي ريدناب لاعب ليفربول السابق أن ناديه يواجه ورطة بسبب تجديد تعاقد محمد صلاح نجم الفريق الحالي وأنه قد يجد نفسه في ورطة حال رفع راتب الجناح المصري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وحتى الآن لم يصل لاتفاق مع ناديه حول التجديد.

وتحدث ريدناب لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "شيء واحد تعلمته من التواجد في هذا النادي ولا أعتقد أن هذا تغير منذ ذلك الحين، هو أنه حينما تبلي بلاء حسنا فسوف يعتني بك النادي ويريد مكافئتك ولا يهدرون الوقت في ذلك الأمر".

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وأكمل "أنا واثق أن ليفربول عرض على صلاح مبلغا كبيرا من المال، لكن أحيانا يجب أن تفكر إن حصل صلاح على ذلك الراتب فماذا سيريد فيرجيل فان دايك؟".

وأضاف "فان دايك هو أهم لاعب في ليفربول، لن أعطي أي لاعب آخر أموالا أكثر منه، هكذا أرى الأمر".

وأردف ريدناب "أعرف أن المهاجمين يجب أن يحصلوا على رواتب أكثر من المدافعين وهكذا تسير الأمور، لكن أيا يكن، فان دايك يجب أن يكون صاحب أعلى راتب في الفريق".

وشدد "ليفربول سيجد صلاح آخر، لكنهم لن يجدوا فان دايك آخر الآن".

وواصل "ليفربول نظريا يمكن أن يستبدل صلاح، أهدافه وأرقامه لا تصدق، لكن هناك دائما مهاجمين عظماء يمكن يمضهم لهذا النادي".

وأتم ريدناب حديثه "لقد حظي ليفربول بمهاجمين عظماء في الماضي، وسيحظون بالكثير في المستقبل".

وارتدى ريدناب قميص ليفربول في الفترة من 1991 لـ2002.

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