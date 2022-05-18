تحذير من كاراجير لـ صلاح: انظر لما حدث مع كوتينيو وفينالدوم.. كل شيء في ليفربول يناسبك

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فياريال وليفربول

حذر جايمي كاراجير مدافع ليفربول السابق محمد صلاح نجم الفريق الحالي من الرحيل عن صفوف الريدز بحثا عن الأموال مطالبا إياه بالتعلم من الدروس لما حدث لفيليبي كوتينيو وجورجينيو فينالدوم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وحتى الآن لم يصل لاتفاق مع ناديه حول التجديد.

وتحدث كاراجير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "بالطبع أنا أرى حاجة ماسة لتجديد صلاح، وأعتقد أنه يجب أن يوقع على العقد الجديد".

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وواصل "يورجن كلوب مدرب ليفربول حول العديد من اللاعبين الجيدين إلى لاعبين عظماء وصلاح كان واحدا منهم، لقد كان لاعبا جيدا جدا والآن أصبح نجما".

وأكمل اللاعب الإنجليزي السابق حديثه "فينالدوم كان مثلهم، كوتينيو كذلك، وإيمري كان كذلك الذي لم يكن في المستوى المميز الذي أصبح عليه".

وتابع "هؤلاء اللاعبين الثلاث ربما اعتقدوا أنهم استحقوا الحصول على راتب أكبر في مكان آخر لذا فقد رحلوا لكنهم لم يصبحوا كما كانوا".

وشدد كاراجير "أعتقد أن هذا درس لصلاح في المستقبل".

واستدرك "لا أقول إن صلاح ليس لاعبا عظيما ولكن كل شيء هنا يناسبه، الدوري الإنجليزي وكلوب والنادي كل ذلك يناسبه، هنا حيث أصبح نجما ولم يكن كذلك في أي مكان آخر من قبل".

وأتم كاراجير "ربما يقوم بما يقوم به الآن في مكان آخر، لكنني أعتقد أن عليه أن يتذكر ما حدث للاعبين الثلاثة السابقين الذين رحلوا عن ليفربول واعتقدوا أن العشب أكثر خضارا في الجانب الآخر من حيث الراتب".

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