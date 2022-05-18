NBA - باتلر يتألق ويقود ميامي لفوز مثير على بوسطن في أولى مباريات نهائي الشرق

قاد جيمي باتلر نجم ميامي هيت فريقه للفوز في أولى مباريات نهائي القسم الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA أمام بوسطن سيلتيكس.

وتأخر ميامي في النتيجة في النصف الأول من المباراة، لكن باتلر تألق وقاد فريقه لتحقيق الانتصار بنتيجة 118-107.

ليحقق ميامي هيت الانتصار في أول مباريات سلسلة نهائي القسم الشرقي أمام بوسطن.

وسجل باتلر خلال المباراة 41 نقطة، والتقطت 9 متابعات وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتقام المباراة الثانية من السلسلة أيضا في ملعب ميامي هيت، قبل أن تذهب السلسلة إلى ملعب بوسطن سيلتيكس في المباراتين الثالثة والرابعة.

ويلتقي الفائز من ميامي وبوسطن ضد المتأهل من نهائي القسم الغربي بين جولدن ستيت واريورز ودالاس مافريكس.

وتنطلق أولى مباريات سلسلة نهائي القسم الغربي بين جولدن ستيت ودالاس فجر غدا الخميس.

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