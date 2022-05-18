رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

كان الجميع متيقنا أن الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية قبل جولة الختام يوم الأحد في ظل تصدر سيتي لجدول المسابقة برصيد 90 نقطة، مقابل 89 لملاحقه ليفربول.

ويحسم اسم بطل الدوري في الجولة الأخيرة والتي يلعب خلالها ليفربول ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ويستقبل فيها سيتي منافسه أستون فيلا.

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وأفادت جريدة تليجراف بأن ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي سيكون في ملعب الاتحاد يوم الأحد مع الكأس الحقيقية للبطولة.

بينما سيكون بعض أعضاء الرابطة في ملعب أنفيلد ومعهم كأس أخرى في حالة فوز ليفربول باللقب.

وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي تنوي تحضير كل ملعب بكأس وميداليات يفوز بها من يتوج باللقب.

في نهاية موسم 2018-2019 حدث الأمر نفسه، حين دخل سيتي الجولة الأخيرة متفوقا على ليفربول بنقطة أيضا.

وقتها كان الاتحاد الإنجليزي ينوي تواجد كأس البطولة في طائرة هليكوبتر في منتصف المسافة بين الملعبين التي تبلغ 270 ميلا، لتتجه إلى الملعب الذي يشهد تتويج الفائز بالدوري لكنه استبعد إمكانية حدوث ذلك.

وينوي الاتحاد الإنجليزي تكرار ما حدث في نهاية موسم 2011-2012 حين تنافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

لو توج سيتي باللقب سيكون الرابع له في المواسم الـ5 الأخيرة.

فيما ستكون المرة الثانية لليفربول في المواسم الـ3 الأخيرة، لو تعثر رجال بيب جوارديولا أمام ستيفن جيرارد ولاعبيه.

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